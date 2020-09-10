مؤمن زكريا يصل النادي لتكريمه من قبل الجهاز الفني

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2:55 مساءً - 10 سبتمبر، 2020
وصل مؤمن زكريا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلى مقر النادي بالجزيرة؛ استعدادا لحضور حفل تكريمه من قبل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.
ويكرم الأهلي مؤمن زكريا اليوم على هامش مران الفريق الذي يقام على ملعب التتش بالجزيرة، في إطار دعمه ومساندته للاعب خلال هذه الفترة؛ من أجل تخطي محنته الصحية التي يمر بها منذ فترة.
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