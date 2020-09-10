اصبح حسام حسن لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة على أعتاب الانتقال لصفوف نادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الحالية. واكد مصدر مسئول بنادي سموحة في تصريحات خاصة لصدي البلد ان مسئولي بيراميدز يرغبون في الحصول على خدمات حسام حسن لاعب الفريق الأول. وتابع؛ فرج عامر رحب بانتقال اللاعب إلى صفوف بيراميدز بصفة نهائية بعد الموافقة على القيمة المالية. وأشار الي إنتهاء كافة التفاصيل الخاصة بإنتقال اللاعب خلال الفترة الحالية .

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر خاص | سموحة يرحب بانتقال مهاجمه إلى صفوف بيراميدز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.