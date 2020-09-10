والد الطفل الغريق يتهم موظفي نادي الزمالك بالتسبب في وفاة ابنه

كانت النيابة العامة فتحت تحقيقا مؤخرًا في وفاة طفل بحمام سباحة نادي الزمالك مطلع الأسبوع الجاري. وقال أحمد عبدالكريم في تصريحات إذاعية لـ برنامج "مع شوبير" المذاع عبر إذاعة "أون سبورت": أنا عضو في نادي الزمالك منذ حوالي سنة، دفعت مبلغ كبير من أجل أن يقضى أطفالي في نادي كبير وراقٍ".

اتهم أحمد عبدالكريم الركيبي، والد الطفل الغريق نادي الزمالك منقذي حمامات السباحة بالقلعة البيضاء، بالتسبب في وفاة ابنه.

وأضاف أنه الحمد الركيبي، أن كان ينوي التنازل الوعي في هدوء، لكنه لايستطبع نسيان تخاذل منقذي حمام السباحة في إنقاذ ابنه.

وتابع، أن ما يتردد عن وفاة ابنه نتيجه اهماله ليس له أي أساس من الصحة، موكدا أنه كان كان يجلس أمام حمام السباحة لمتابعتهم، ثم قام لتأدية صلاة العشاء في المسجد، لكنه عاد سريعاء بعدما فوجئ بانقطاع الماء داخل المسجد".

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وأشار، أنه فوجئ بعد ذلك معظم الأطفال خرجوا من حمام السباحة، وأن ابنه محمد ليس موجدا، ليتوجه إلى منقذي حمام السباحة لمساعدته، لكنهم أخبروه بأن يبحث عليه في مكان آخر.

وأكد الركيبي، أن منقذي حمامات السباحة لم يتعد عمرهم 20 عاما، وكانوا منشغلون بالمزاح، ولا يعطون أي اهتمام بالاطفال المتواجدين في حمام السباحة.

واستطرد الركيبي أن طلب من الموظف إذاعة اسمه ابنه المفقود في الميكرفون، لكنه فؤجي الموظف بأن هذا ممنوع بسبب مؤتمر مرتضى منصور في ذلك التوقيت، وأن ذلك قد يستبب في فقدان عضويته.