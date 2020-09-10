الرياضة

مؤمن زكريا يتواجد في مران الأهلي قبل مواجهة الإسماعيلي بـ الدوري.. شاهد

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تواجد مؤمن زكريا في مران فريق الأهلي، اليوم، الخميس، على ملعب التتش، استعدادا لمواجهة الإسماعيلي في الدوري.

ويعاني مؤمن زكريا من مرض ضمور الأعصاب، جعله يتوقف مؤخرا عن لعب كرة القدم.

وكشفت مصادر خاصة، أن النادي  الأهلي  انهي إجراءات تجهيز شيك بنكي للاعب بقيمة تعاقده كاملًا بعد ان حصل علي موافقة وزارة  الشباب والرياضة. 

وخاض الأهلي ن اليوم، الخميس، مرانه الأخير بإستاد مختار التتش قبل أن يعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني قائمة اللاعبين التي ستغادر إلي الإسكندرية في معسكر يمتد 5 أيام حيث سيواجه الأهلي الإسماعيلي غدًا ثم الإتحاد السكندري الاثنين المقبل.

وأعلن عمرو السولية لاعب الوسط جاهزيته لخوض مباراة الإسماعيلي بعد ان شارك في جزء من مران الفريق الأحمر أمس وسيكون ضمن اللاعبين للمعسكر ولكن لن يكن له دور في مواجهة الجمعه لمنحه الفرصة الكافية للإستشفاء للحفاظ عليه علي أن يدخل القائمة في مباراة زعيم الثغر الأثنين.

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فيما بات تواجد محمود كهربا الجناح الأيسر حتميًا في القائمة والمعسكر بعد ان انتهي إيقافه رسميًا وسيتم منحه فرصة المشاركة تدريجيًا في المباريات لتجهيزه لمواجهة الوداد البيضاوي المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بينما يحتاج حسين الشحات الجناح الأيمن إلي أسبوع أخر فقط لينضم للتدريبات الجماعية ويكون جاهزًا للمشاركة في المباريات حسب رؤية الجهاز الفني بعد ان خضع لبرنامج تأهيلي مكثف علي مدي الأيام القليلة الماضية.

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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