مؤمن زكريا يتواجد في مران الأهلي قبل مواجهة الإسماعيلي بـ الدوري.. شاهد

تواجد مؤمن زكريا في مران فريق الأهلي، اليوم، الخميس، على ملعب التتش، استعدادا لمواجهة الإسماعيلي في الدوري.

ويعاني مؤمن زكريا من مرض ضمور الأعصاب، جعله يتوقف مؤخرا عن لعب كرة القدم.

وكشفت مصادر خاصة، أن النادي الأهلي انهي إجراءات تجهيز شيك بنكي للاعب بقيمة تعاقده كاملًا بعد ان حصل علي موافقة وزارة الشباب والرياضة.