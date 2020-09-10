أخبار الرياضة.. تأجيل نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا .. إلغاء كأس العالم للأندية.. الزمالك يحصل على توقيع ثلاثي بيراميدز

نشر موقع "دوت الخليج" على مدار اليوم، الخميس، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :

اعتمد المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم يومي 16 و17 أكتوبر المقبل موعد لمباريات ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقي.

أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن نادي الزمالك أصبح قريبًا من الإعلان عن التعاقد مع ثلاثة لاعبين من نادي بيراميدز.

أعرب أحمد عبدالكريم الركيبي، والد الطفل غريق نادي الزمالك، عن غضبه الشديد من قرار مجلس إدارة نادي الزمالك بتجميد عضويته.

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أكد أحمد شوبير شوبير أن إدارة النادي الأهلي غاضبة من ظهور إكرامي الشحات المشرف عل حراسة المرمى بقطاع الناشئين، على شاشات التلفزيون مؤخرًا.

أقتربت إدارة الأهلي من حسم صفقتين جديدتين في الساعات القليلة المقبلة بعد مفاوضات مكثفة قادها أمير توفيق مدير التعاقدات بناء علي موافقة لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح وبعد الحصول علي موافقة الجهاز الفني للفريق الأحمر بقيادة السويسري رينيه فايلر .

أكد تقرير سعودي، اليوم، الخميس، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا" قرر إلغاء بطولة كأس العالم ل لاندية2020، المقرر إقامتها في في ديسمبر المقبلة بقطر.

أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن الجهاز الفني للأهلي بقيادة رينيه فايلر بدأ في المفاضلة بين أسامة جلال وأحمد رمضان بيكهام لتدعيم خط الدفاع.