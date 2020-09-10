تنس طاولة الأهلي يفوز على حوار المنصورة 3- 0 في الدوري

فاز فريق تنس الطاولة رجال بالنادي الأهلي على حوار المنصورة، بنتيجة 3-0، في المباراة التي أقيمت ظهر اليوم الخميس، ضمن منافسات الدورة المجمعة لنهائيات الدوري العام المقامة حاليا في الإسماعيلية.

وجاءت نتائج فريق تنس طاولة الأهلي أمام حوار المنصورة كالتالي:

خالد عصر نجح في تحقيق الفوز على نظيره أنور مكي بنتيجة 3-2، فيما فاز شادي مجدي على شريف محمد بنتيجة 3-0، و فاز عمر بدير علي منافسه محمد ابراهيم بنتيجة 3-1.

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ومن المقرر أن يلتقي فريق تنس الطاولة بالنادي الأهلي مع طنطا، في السادسة والنصف مساء اليوم في البطولة ذاتها على الصالة المغطاة بالإسماعيلية.

يذكر أن فريق تنس الطاولة حقق الفوز أمس على المعادي بنتيجة 3- 0 في افتتاح الدورة المجمعة.

ويرأس جهاز تنس الطاولة بالأهلي، أشرف عبد الفتاح، ويعاونه عمرو رضا، مدربًا عامًّا، وأشرف صبحي مدربًا، وأحمد حامد، مديرًا إداريًّا، ومحمود الحناوي مدرب اللياقة البدنية.