الدوري الممتاز.. المصري يفاجئ بيراميدز بهدف مبكر.. فيديو

تقدم فريق المصري البورسعيدي بهدف دون رد على بيراميدز في المباراة التي تجمعهما حاليا، ضمن منافسات الجولة الـ 26، من مسابقة الدوري الممتاز.

جاء هدف المصري من تسديدة من أحمد ياسر ارتدت من يد المهدي سليمان حارس بيراميدز ليضعها المهاجم الفسلطيني محمود وادي في الشباك في الدقيقة 12 من عمر المباراة.