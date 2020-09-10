أعلن مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، تعيين البرازيلي هيرون ريكاردو مديرًا فنيًا للفريق الإول لكرة القدم بالنادي، خلفًا للفرنسي ديدييه جوميز المدير الفني السابق للفريق.
قاد ريكاردو الإسماعيلي مرتين الأولى عام ٢٠٠٨ والأخرى عام ٢٠١٤، دوت الخليج يرصد مسيرة ريكاردو مع الدراويش من خلال التقرير التالي:-
قاد ريكاردو الإسماعيلى في ٤ بطولات مختلفة، بمجموع ٧٢ مباراة فاز ٣٧ تعادل ٢١ خسر ١٤ سجل لاعبيه ١٠٢ هدفًا منى مرماه ٦٠ هدفًا كلين شيت ٢٧ مباراة فاز مرة واحدة وخسر مرتين بضربات الترجيح.
١-الدورى العام
لعب ٥٧ مباراة فاز 29 تعادل 17 خسر 11 سجل لاعبيه 78 هدفًا منى مرماه ٠٥ هدفًا كلين شيت 21 مباراة نقاط ١٠٤ قبل أن يتم خصم ٦ نقاط لأسباب إدارية.
٢-كأس مصر
لعب ٥ مباريات فاز ٣تعادل مباراة وخسر أخرى سجل لاعبيه ٧ أهداف منى مرماه هدفين كلين شيت ٣ مباريات خسر بضربات الترجيح مرة واحدة.
٣-البطولة العربية
لعب ٦ مباريات فاز ٥ خسر مباراة سجل لاعبيه ١٧ هدفًا منى مرماه ٧ أهداف كلين شيت صفر خسر بضربات الترجيح مرة واحدة
٤-كأس الكونفدرالية.
قاد ريكادو الدراويش في ٤ مباريات تعادل ٣ خسر مباراة لم يسجل لاعبيه آى هدفًا وفاز بضربات الترجيح مرة واحدة .
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر تعرف علي مسيرة ريكاردو في الإسماعيلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.