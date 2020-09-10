الرياضة

مؤمن زكريا في تدريب الأهلي (صورة)

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مؤمن زكريا في تدريب الأهلي (صورة) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواجد مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي في المران الجماعي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر عصر اليوم الخميس.

 

وحرص مؤمن زكريا على زيارة زملائه في الفريق الأحمر والتواجد قبل انطلاق المران الجماعي على ملعب مختار التتش بمقر الجزيرة استعدادًا لمواجهة الغد أمام الإسماعيلي.

 

كما حرص زملاء مؤمن زكريا على الشد من أزره وتمنوا له الشفاء العاجل والعودة مرة أخرى للمستطيل الأخضر.

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ويمر مؤمن زكريا بظروف صحية صعبة أبعدته عن ممارسة كرة القدم منذ نحو عام ونصف.

 

ويستعد الأهلي لمواجهة الإسماعيلي مساء غد الجمعة على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

 

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد ٦٨ نقطة ويتبقى له ٨ نقاط فقط من ٩ مباريات للتتويج بلقب الدوري للمرة الخامسة في تاريخه والثانية والأربعين في تاريخه.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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