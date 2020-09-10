نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لابورتا يعلن ترشحه لرئاسة برشلونة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أكد رئيس برشلونة بين عامي 2003 و2010، خوان لابورتا، أنه سيترشح في انتخابات رئاسة النادي المبكرة التي تجري في 15 مارس من العام المقبل.
جاء إعلان لابورتا في مقابلة مع أحد برامج إذاعة سير كاتالونيا، أكد خلالها أيضاً أنه يقوم حالياً بالإعداد للمشروع الذي سيقدمه وفريق العمل الذي سيرافقه.
وكان لابورتا خسر انتخابات عام 2015 أمام رئيس النادي الحالي جوسيب ماريا بارتوميو، واحتل المركز الثاني بـ15 ألفاً و615 صوتاً.
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