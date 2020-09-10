الرياضة

لابورتا يعلن ترشحه لرئاسة برشلونة

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أحمد جودة - القاهرة - أكد رئيس برشلونة بين عامي 2003 و2010، خوان لابورتا، أنه سيترشح في انتخابات رئاسة النادي المبكرة التي تجري في 15 مارس من العام المقبل.

جاء إعلان لابورتا في مقابلة مع أحد برامج إذاعة سير كاتالونيا، أكد خلالها أيضاً أنه يقوم حالياً بالإعداد للمشروع الذي سيقدمه وفريق العمل الذي سيرافقه.

وكان لابورتا خسر انتخابات عام 2015 أمام رئيس النادي الحالي جوسيب ماريا بارتوميو، واحتل المركز الثاني بـ15 ألفاً و615 صوتاً.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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