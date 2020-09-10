زيدان يطلب رياض محرز في ريال مدريد

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أحمد جودة - القاهرة - طلب زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباتي التعاقد مع رياض محرز نجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية. كشفت "فوت ميركاتو" الفرنسي عن أن ريال مدريد يفاوض النجم الجزائري رياض محرز لضمه في الميركاتو الصيفي رغم ارتباطه بعد مع السيتي حتى عام 2023. Advertisements وقرر ريال مدريد رحيل جاريث بيل من أجل تحقيق استفادة مادية تساهم في التعاقد مع محرز لتشكيل خط هجوم ناري مع إدين هازارد وكريم بنزيما.

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