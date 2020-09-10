نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زيدان يطلب رياض محرز في ريال مدريد في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - طلب زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباتي التعاقد مع رياض محرز نجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية.
كشفت "فوت ميركاتو" الفرنسي عن أن ريال مدريد يفاوض النجم الجزائري رياض محرز لضمه في الميركاتو الصيفي رغم ارتباطه بعد مع السيتي حتى عام 2023.
وقرر ريال مدريد رحيل جاريث بيل من أجل تحقيق استفادة مادية تساهم في التعاقد مع محرز لتشكيل خط هجوم ناري مع إدين هازارد وكريم بنزيما.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر زيدان يطلب رياض محرز في ريال مدريد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.