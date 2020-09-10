شاهد.. مؤمن زكريا في الأهلي "فيديو"

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أحمد جودة - القاهرة - حرص مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي على التواجد في مران الفريق عصر اليوم الخميس.
وتواجد مؤمن زكري في ملعب مختار التتش بمقر الجزيرة استعدادًا لمواجهة الغد أمام الإسماعيلي.
كما حرص زملاء مؤمن زكريا على الشد من أزره وتمنوا له الشفاء العاجل والعودة مرة أخرى للمستطيل الأخضر.
ويمر مؤمن زكريا بظروف صحية صعبة أبعدته عن ممارسة كرة القدم منذ نحو عام ونصف.
ويلتقي الأهلي مع الإسماعيلي مساء غد الجمعة على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.
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