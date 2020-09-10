إصابة رئيس نابولي بفيروس كورونا
أعلن نادي نابولي الإيطالي اليوم الخميس إصابة رئيسه اوريليو دي لاورينتيس بفيروس كورونا المستجد عقب مشاركته في اجتماع لرؤساء الأندية.
وذكر نادي نابولي أن دي لاورينتيس ثبت إصابته بفيروس كورونا من خلال الاختبار الذي خضع له أمس الأربعاء، ولم يكشف نابولي عن مزيد من التفاصيل.
وأجرت رابطة دوري الدرجة الأولى الإيطالي اجتماعا مع ممثلي الأندية العشرين للمسابقة في ميلانو حيث تقرر إنشاء شركة جديدة بمساعدة مستثمرين خارجيين لتسويق الحقوق الإعلامية للبطولة.
ولم يتضح بعد انعكاسات إصابة دي لاورينتيس على فريق نابولي الذي يستهل مشواره في الموسم الجديد من الدوري الإيطالي يوم 20 سبتمبر بملاقاة مضيفه بارما.
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