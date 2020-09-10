الرياضة

إصابة رئيس نابولي بفيروس كورونا

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دوت الخليج -
إصابة رئيس نابولي بفيروس
أعلن نادي نابولي الإيطالي اليوم الخميس إصابة رئيسه اوريليو دي لاورينتيس بفيروس كورونا المستجد عقب مشاركته في اجتماع لرؤساء الأندية.

وذكر نادي نابولي أن دي لاورينتيس ثبت إصابته بفيروس كورونا من خلال الاختبار الذي خضع له أمس الأربعاء، ولم يكشف نابولي عن مزيد من التفاصيل.

وأجرت رابطة دوري الدرجة الأولى الإيطالي اجتماعا مع ممثلي الأندية العشرين للمسابقة في ميلانو حيث تقرر إنشاء شركة جديدة بمساعدة مستثمرين خارجيين لتسويق الحقوق الإعلامية للبطولة.

ولم يتضح بعد انعكاسات إصابة دي لاورينتيس على فريق نابولي الذي يستهل مشواره في الموسم الجديد من الدوري الإيطالي يوم 20 سبتمبر بملاقاة مضيفه بارما.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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