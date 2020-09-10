الدوري الممتاز.. المصري يتقدم على بيراميدز بهدف محمود وادي في الشوط الأول.. فيديو

جاء هدف المصري من تسديدة من أحمد ياسر ارتدت من يد المهدي سليمان حارس بيراميدز ليضعها المهاجم الفسلطيني محمود وادي في الشباك في الدقيقة 12 من عمر المباراة.
بيراميدز كان الأكثر خطوة حيث استحواذ على الشوط الأول بنسبة 65%، وسدد 8 تسديدات منهم تصوبتين على المرمى، فيما سدد المصري 4 تسديدات منهم تسديدتين على المرمى.
ويطمح فريق المصري بقيادة مدربه الجديد علي ماهر في تحقيق مفاجأة بخطف الثلاث نقاط من بيراميدز، للهروب من شبح الهبوط.
في المقابل يسعى بيراميدز لاستعادة نغمة الانتصارات على حساب المصري في مباراة اليوم، للحفاظ على آماله في إنهاء الموسم في المركز الثاني، والمشاركة في دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل.
كان فريق بيراميدز خسر في آخر مباراتين في الدوري أمام الزمالك بنتيجة 2 - 0 وأمام الجونة بنتيجة 2 - 1.
ويحتل بيراميدز المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 45 نقطة، بينما يتواجد المصري في المركز الـ 16 بـ 22 نقطة " يتبقى له 3 مباريات مؤجلة.
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