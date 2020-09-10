الرياضة

البدري يطالب بإلغاء تجمع منتخب مصر فى أجندة أكتوبر لهذا السبب

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أكدت مصادر قوية بالجبلاية رغبة حسام البدري المدير الفنى لمنتخب مصر الأول الغاء فترة معسكر الفراعنة فى أكتوبر المقبل وفقا للأجندة الدولية لتكون فى نوفمبر لعدة أسباب .

وقالت المصادر فى تصريحات خاصة لـ دوت الخليج أن حسام البدري طلب من اللجنة الخماسية التى تدير اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنانيى عدم تجمع المنتخب فى الفترة من 5 إلى 13 أكتوبر المقبل واستبدالها قبل معسكر نوفمبر المقبل الذى يسبق مواجهتى توجو فى التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 .

وكشفت المصادر الى أن حسام البدري لن يستفيد من التوقف الدولى فى أكتوبر لإصابة وعدم جاهزية عدد كبير من القوام الأساسى لمنتخب  مصر امثال محمود حمدى الونش ومحمد عبدالشافى فى الزمالك ومحمود وحيد وعمرو السولية وكهربا فى الأهلى  ورمضان صبحى ورجب بكار وعمر جابر فى بيراميدز .

كما أن استدعاء اللاعبين المحترفين يتطلب خضوعهم لاجراءات العزل لمدة 14 يوما مما يجعلهم متخوفين من عدم القدرة للعودة لفرقهم فى المواعيد المحددة .

يحتاج البدري لمعسكر مغلق لمدة اسبوع قبل توقف الأجندة الدولية فى نوفمبر كبديل عن معسكر أكتوبر . 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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