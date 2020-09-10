وقالت المصادر فى تصريحات خاصة لـ دوت الخليج أن حسام البدري طلب من اللجنة الخماسية التى تدير اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنانيى عدم تجمع المنتخب فى الفترة من 5 إلى 13 أكتوبر المقبل واستبدالها قبل معسكر نوفمبر المقبل الذى يسبق مواجهتى توجو فى التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 .
وكشفت المصادر الى أن حسام البدري لن يستفيد من التوقف الدولى فى أكتوبر لإصابة وعدم جاهزية عدد كبير من القوام الأساسى لمنتخب مصر امثال محمود حمدى الونش ومحمد عبدالشافى فى الزمالك ومحمود وحيد وعمرو السولية وكهربا فى الأهلى ورمضان صبحى ورجب بكار وعمر جابر فى بيراميدز .
كما أن استدعاء اللاعبين المحترفين يتطلب خضوعهم لاجراءات العزل لمدة 14 يوما مما يجعلهم متخوفين من عدم القدرة للعودة لفرقهم فى المواعيد المحددة .
يحتاج البدري لمعسكر مغلق لمدة اسبوع قبل توقف الأجندة الدولية فى نوفمبر كبديل عن معسكر أكتوبر .
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر البدري يطالب بإلغاء تجمع منتخب مصر فى أجندة أكتوبر لهذا السبب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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