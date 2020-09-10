تأجيل انطلاقة الدورى الاسباني 24 ساعة

قررت رابطة الدورى الاسباني لكرة القدم تأجيل انطلاق البطولة الموسم الجديد 2021-2022 ، 24 ساعة بسبب خلافات بين الرابطة واتحاد الكرة.

حيث تسعي رابطة الدورى اقامة مباريات الدورى الاسباني يوم الجمعة والسبت والأحد والاثنين في حين يسعي الاتحاد لأن تكون المباريات موزعه علي يومي السبت والأحد فقط .

ووافقت رابطة الدورى علي طلب الاتحاد بشأن اعادة توزيع المباريات لتكون يومي الاحد والاثنين فقط .

وبالتالي ستقام المباراة الافتتاحية بين غرناطة واتليتك بلباو يوم الجمعه المقبل الي يوم السبت وستكون مباراة ايبار امام سلتا فيجو عصر السبت هو اللقاء الافتتاحي .

كما تم تعديل موعد مباراة الافيس امام ريال بيتيس ليقام يوم الاحد بدلا من الاثنين