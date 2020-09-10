كما انفرد دوت الخليج.. الكاف يعلن المواعيد الجديدة لـ نصف نهائى دوري أبطال إفريقيا رسميا

قرر المكتب التنفيذي بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف" تأجيل منافسات نصف نهائى دوري أبطال إفريقيا والذى كان من المقرر إقامتها فى شهر سبتمبر المقبل .
وشهدت الساعات الماضية، تلقى المكتب التنفيذي، توصيةً من قبل لجنة الأندية بشأن تأجيل منافسات نصف نهائى دوري أبطال إفريقيا والذى كان من المقرر إقامته خلال شهر سبتمبر المقبل.
وجاءت توصية لجنة الأندية الخاصة بالاتحاد الافريقي بتأجيل نصف نهائى أبطال إفريقيا بعد اجتماع لجنة المسابقات أمس والتى شهدت حضور مندوبى الأهلى والزمالك والوداد والرجاء المغربي عبر اجتماع بالكونفراس واتفق الجميع ما عدا الزمالك على التأجيل .
وحدد الكاف مواعيد جديدة لإقامة نصف نهائى أبطال إفريقيا وستكون مباريات الذهاب يومي 18 و 19 أكتوبر على أن تقام مباريات العودة بعد أسبوع واحد فقط من مباريات الذهاب ، وستقام المباراة النهائية فى الإسبوع الأول من شهر نوفمبر المقبل ، ومن المقرر أن تقام مباريات نصف الكونفيدرالية فى منتصف25 أكتوبر المقبل .
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