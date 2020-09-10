أحمد مجاهد: المغرب الوحيدة التى تقدمت باستضافة عمومية وانتخابات الكاف

أكد المهندس أحمد مجاهد عضو اتحاد الكرة أن المغرب سوف تحتضن مراسم فعاليات الجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم وانتخابات الكاف المقبلة.
قال المهندس أحمد مجاهد عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك": الجمعية العمومية للاتحاد الافريقي لكرة القدم والتي سيجري فيها انتخابات الاتحاد الافريقي اضافة لمقاعد الفيفا ستعقد في المغرب لعدم تقدم أي اتحاد بطلب الاستضافة بخلاف الاتحاد المغربي.
يذكر أن المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم اعتمد يومي 16 و17 أكتوبر المقبل موعد لمباريات ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا على أن تقام مباراتي العودة يومي 23 و24 من الشهر ذاته.
وفي نفس الوقت اعتمد المكتب التنفيذي يوم 6 نوفمبر المقبل موعدا للمباراة النهائية على أن يتم تحديد ملعب المباراة وفقا للفرق المتأهلة للمباراة النهائية.
يأتي قرار التأجيل بعد موافقة الأندية المشاركة في البطولة باستثناء فريق الزمالك والذي أعلن اعتراضه على التأجيل وفيما يخص بطولة الكونفدرالية تقرر إقامة مباراتي الدور قبل النهائي يومي 19 و20 اكتوبر المقبل على أن تقام المباراة النهائية يوم 27 اكتوبر.
وفي نفس الوقت اعتمد المكتب التنفيذي يوم 6 نوفمبر المقبل موعدا للمباراة النهائية على أن يتم تحديد ملعب المباراة وفقا للفرق المتأهلة للمباراة النهائية.
يأتي قرار التأجيل بعد موافقة الأندية المشاركة في البطولة باستثناء فريق الزمالك والذي أعلن اعتراضه على التأجيل وفيما يخص بطولة الكونفدرالية تقرر إقامة مباراتي الدور قبل النهائي يومي 19 و20 اكتوبر المقبل على أن تقام المباراة النهائية يوم 27 اكتوبر.
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