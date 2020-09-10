أحمد مجاهد: المغرب الوحيدة التى تقدمت باستضافة عمومية وانتخابات الكاف

أكد المهندس أحمد مجاهد عضو اتحاد الكرة أن المغرب سوف تحتضن مراسم فعاليات الجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم وانتخابات الكاف المقبلة.

قال المهندس أحمد مجاهد عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك": الجمعية العمومية للاتحاد الافريقي لكرة القدم والتي سيجري فيها انتخابات الاتحاد الافريقي اضافة لمقاعد الفيفا ستعقد في المغرب لعدم تقدم أي اتحاد بطلب الاستضافة بخلاف الاتحاد المغربي.

يذكر أن المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم اعتمد يومي 16 و17 أكتوبر المقبل موعد لمباريات ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا

على أن تقام مباراتي العودة يومي 23 و24 من الشهر ذاته.