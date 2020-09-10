نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يبحث التخلص من جاريث بيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم أن ريال مدريد يبحث حاليا عن فريق لنجمه جاريث بيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية من أجل التخلص منه.

ووفقا لصحيفة "ديلي تيليغراف" البريطانية، فإن ريال مدريد على استعداد لبيع بيل إلى أي ناد مع تحمل نصف راتبه العامين المقبلين (30 مليون يورو - 15 للاعب و15 للضرائب)، من أجل تسهيل خروجه من "سانتياغو برنابيو" وتمهيد الطريق لعودته إلى الدوري الإنجليزي.

ويسابق ريال مدريد الزمن من أجل التخلص من بيل، قبل انتهاء سوق الانتقالات الصيفية الجارية، بعدما خرج الويلزي نهائيا من خطط مدربه زين الدين زيدان، وبالتالي بات يمثل عبئا ماليا على النادي، لا سيما أنه يتقاضى 14 مليون يورو سنويا.

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وعاد بيل لتوه من الجولة الدولية التي شارك فيها مع منتخب بلاده، ويلز، في منافسات دوري الأمم الأوروبية، حيث لعب مباراة بلغاريا ثم عاد إلى مدريد بسبب الإصابة.

ويمتد عقد بيل مع ريال مدريد حتى صيف 2022، وقد أعلن وكيله في أكثر من مرة أنه لا ينوي المغادرة قبل الإيفاء بمدة عقده كاملة نظرا للراتب الكبير الذي يتقاضاه حتى وإن كان سيظل حبيسا لدكة البدلاء.

يذكر أن بيل البالغ 31 عاما كان قريبا من الانتقال لفريق جيانجسو سونينغ الصيني الصيف الماضي، إلا أن الصفقة فشلت في النهاية بسبب رفض ريال مدريد إطلاق سراحه مجانا، رغم أن الفريق الصيني كان على استعداد لدفع راتب النجم الويلزي بالكامل.