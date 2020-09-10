نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ساسي يحدد شروطه لتجديد تعاقده مع الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تترقب جماهير وعشاق نادي الزمالك، موعد تجديد تعاقد الأبيض مع الدولي التونسي فرجاني ساسي، خلال الفترة المقبلة، بعد اقتراب نهاية عقد المايسترو مع القلعة البيضاء.

تجديد ساسي للزمالك

وينتهي تعاقد الدولي التونسى فرجانى ساسى، لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، مع الأبيض فى الموسم المقبل، إذ يحق للاعب التوقيع فى يناير المقبل لأى ناد مجانًا.

واشترط وكيل فرجانى ساسى، خلال اتصالاته مع مسؤولى الزمالك، الحصول على 2 مليون دولار فى الموسم لتعويضه عن العرض الخليجى الذى تلقاه مؤخرًا، والذى سيصل قيمته إلى أكثر من ذلك.

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وفي سياق متصل تحدث مرتضى منصور رئيس الزمالك في تصريحات لقناة الزمالك، عن تطورات تجديد عقد الدولي التونسي فرجاني ساسي خلال الفترة المقبلة.

وقال مرتضى منصور:"اتفقنا على التجديد مع ساسي وأوباما عقب مباراة سموحة بالاسكندرية الخميس المقبل".

وأتم رئيس الزمالك:"نسعى دائماً لإسعاد جماهير الزمالك بالحفاز على نجومه وتدعيم صفوف الفريق بشكل مستمر".

ويقدم الدولي التونسى فرجانى ساسى، مستويات مميزة مع الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، خلال الفترة الماضية في كافة البطولات.

وساهم ساسي مع الزمالك في حصد ألقاب كأس السوبر المصري السعودي، وكأس مصر بالإضافة إلى كأس السوبر المصري وكأس السوبر الأفريقي، مما جعله ينال محبة كبير داخل قلوب مشجعي القلعة البيضاء.