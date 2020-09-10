نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مانشستر يونايتد يحسم صفقة مدوية من أتلتيكو مدريد في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - حسم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي صفقة جديدة خلال الميركاتو الصيفي الجاري، بعد التعاقد مع الهولندي دوني فان دي بيك لاعب أياكس أمستردام الهولندي.
وحصل الشياطين الحمر على خدمات لاعب الوسط الهولندي لمدة ثلاث سنوات قادمة مقابل 35 مليون جنيه إسترليني بداية من الموسم المقبل.
ووفقاً لموقع " MEN " فإن مانشستر يونايتد قد حسم التعاقد مع اللاعب أليخاندرو جارناتشو البالغ من العمر 16 عامًا من أتليتكو مدريد.
ومن المنتظر أن المهاجم الشاب سوف يصل إسبانيا في وقت لاحق من هذا الأسبوع لكنه سيتعين عليه الحجر الصحي لمدة 14 يومًا.
يذكر أن جارناتشو لم يكن التعاقد الإسباني الاول لأكاديمية مانشستر يونايتد هذا الميركاتو، حيث تعاقد الشياطين الحمر مع الثنائي مارك خورادو من برشلونة وألفارو فرنانديز من ريال مدريد.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر مانشستر يونايتد يحسم صفقة مدوية من أتلتيكو مدريد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.