نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - الاتحاد الإفريقي يتخذ قرارًا جديدًا بشأن نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الإعلامي أحمد شوبير قرارًا جديدًا للإتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بخصوص مباريات الدور نصف النهائي بالنسخة الحالية لبطولة دوري أبطال إفريقيا. وأكد "شوبير" أن مباريات الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا المقرر إقامتها الشهر المقبل، ستكون بدون حضور جماهيري وذلك بسبب الإجراءات الاحترازية لتفادي انتشار فيروس كورونا المستجد. وكتب "شوبير" عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك": " ‏نصف نهائي دوري الأبطال بدون جمهور". وكان الكاف أعلن اليوم الخميس، تأجيل مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية. Advertisements وتقرر إقامة مباريات ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال ١٧ و١٨ أكتوبر المقبل والعودة ٢٣ و٢٤ من نفس الشهر ثم النهائي ٦ نوفمبر. بينما تقرر إقامة نصف نهائي الكونفيدرالية يومي ١٩ و٢٠ اكتوبر والنهائي يوم ٢٧ من نفس الشهر. ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بينما يواجه الزمالك نظيره الرجاء المغربي، وفي الكونفيدرالية يلعب بيراميدز نظيره هورويا الغيني بينما يواجه نهضة بركان المغربي نظيره حسنية أغادير.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر عاجل - الاتحاد الإفريقي يتخذ قرارًا جديدًا بشأن نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.