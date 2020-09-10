بعد التعاقد مع رمضان صبحى .. بيراميدز يخسر 3 مباريات متتالية فى الدوري

وربطت جماهير الأهلى بين تعاقد بيراميدز رسميا مع رمضان صبحى نجم منتخب مصر وهيدرسفيلد الإنجليزى المنتهية اعارته للقلعة الحمراء فى يونيو الماضى والخسائر التى تعرض لها الفريق السماوى تباعا فى الدوري.
وخسر بيراميدز بهدفين أمام الزمالك فى الجولة الـ 24 للدوري قبل الاعلان رسميا عن التعاقد مع رمضان صبحى ثم خسر من الجونة بهدفين مقابل هدف فى الجولة الـ 25 عقب الإعلان عن التعاقد مع أفضل لاعب فى كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما التي أقيمت بالقاهرة وتوج الفراعنة بلقبها وحسموا التأهل لأولمبياد طوكيو 2021 .
وعاد بيراميدز لفصوله البايخة بالخسارة اليوم من المصري البورسعيدي فى الجولة الـ26 للدوري ليفتح المجال أمام الزمالك للتحليق بعيدا بالمركز الثانى بعدما تجمد رصيد الفريق السماوي عند 45 نقطة بفارق 6 نقاط عن الفريق الأبيض الذى بمقدوره توسيع الفارق لتسع نقاط حال الفوز مساء اليوم على سموحة .
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