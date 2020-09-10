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كهربا على رأس قائمة الأهلي لمواجهة الإسماعيلي

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أعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق لمواجهة الإسماعيلي، المقرر لها مساء غد الجمعة، على استاد برج العرب، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير.

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خط الدفاع: أحمد فتحي، محمد هاني، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، علي معلول، أيمن أشرف، محمود وحيد.

خط الوسط: عمرو السولية، أليو ديانج، محمد مجدي «أفشة»، حمدي فتحي، عربي بدر، وليد سليمان، محمود عبد المنعم «كهربا»، أحمد الشيخ، جيرالدو.

خط الهجوم: جونيور أجايي، مروان محسن، أليو بادجي.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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