بعد تكريمه من الأهلي.. أحمد فتحي يدعم مؤمن زكريا

وجه الكابتن أحمد فتحي لاعب النادي الأهلي رسالة دعم لصديقه بالفريق مؤمن زكريا بعد تكريمه اليوم من جانب النادي الأهلي. ونشر أحمد فتحي صورة له مع مؤمن زكريا من داخل النادي الأهلي أثناء تكريمه وعلق قائلا "حبيبي وعم الناس ربنا يشفيك ويعافيك يا غالي ". احتفل لاعبو النادي الأهلي بزيارة مؤمن زكريا للقلعة الحمراء اليوم، الخميس. وأحضر لاعبو الأهلي "تورتة" كبيرة تحمل صورة مؤمن زكريا داخل غرفة ملابس الفريق بالجزيرة، وقاموا بتقليد احتفال اللاعب الشهير. وتوقف مؤمن زكريا عن لعب كرة القدم مؤخرا، بسبب معاناته من ضمور في العضلات. وكشفت مصادر خاصة أن الأهلي أنهي إجراءات تجهيز شيك بنكي للاعب بقيمة تعاقده كاملًا بعد أن حصل علي موافقة وزارة الشباب والرياضة. وخاض الأهلي صباح اليوم، الخميس، مرانه الأخير باستاد مختار التتش قبل أن يعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني قائمة اللاعبين التي ستغادر إلي الإسكندرية في معسكر يمتد 5 أيام حيث سيواجه الأهلي الإسماعيلي غدًا ثم الإتحاد السكندري الاثنين المقبل.

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