في مباراة مثيرة.. النصر يتعادل مع النجوم بهدفين لمثلهما وديا

كعادة مباريات النصر والنجوم دائما ما تكون مثيرة انتهت المباراة الودية التي جمعت الفريقين علي ملعب النصر ضمن الاستعدادات لاستئناف مسابقة دوري القسم الثاني المقرر لها يوم 20 سبتمبر بالتعادل بهدفين لمثلهما.

وجاءت المباراة قوية ومليئة بالمدينة والإثارة منذ البداية حتي نهايتها.

في الشوط الأول تقدم النصر بهدفه الأول عن طريق احمد حسين واهدر اللاعبين أكثر من فرصة للتهديف.

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وفي الشوط الثاني تمكن النجوم من تسجيل الهدف الاول عن طريق محمد سيد وأحرز مصطفي جميل الهدف الثاني وتمكن أحمد حسين من تسجيل الهدف الثاني للنصر من ركلة جزاء وكاد بابا ابراهيم أن يحرز الهدف الثالث للنصر من ضربة رأس قوية في العارضة لينتهي اللقاء بالتعادل بهدفين لمثلهما.

وبدأ النصر اللقاء بتشكيل مكون من عصام سعد في حراسة المرمى وحمودة سمير وأحمد كالوشا وأسامه الليبي واحمد داهش ومحمود حسونة ومؤمن عاطف واحمد حسين وبابا ابراهيم ويوسف عبد الغني ومحمود سيد.

وفي الشوط الثاني دفع سيد عبد المدير الفني بمحمد عبد الناصر اوشا وجودة ايمن وادهم.