إقالة جاريدو من تدريب الوداد قبل لقاء الأهلي فى دوري أبطال إفريقيا

أكدت تقارير صحفية مغربية فسخ الوداد الرياضي عقد مدربه خوان كارلوس جاريدو، بعد التوصل إلى اتفاق لإنهاء الارتباط بشكل ودي. وسارع الناصيري إلى إقالة جاريدو، بسبب سوء النتائج التي أضاعت على الفريق الأحمر صدارة الدوري، آخرها التعادل الذي لم ينلْ إعجاب الجمهور العاشق لفريق الوداد الرياضي. ويحتل الوداد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المغربي برصيد 41 نقطة. وينتظر الوداد مباراة هامة أمام الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.



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