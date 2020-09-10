نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يمنح مؤمن زكريا قيمة عقده كاملة في 3 سنوات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي وبصحبته عماد حلمي، المدير المالي، ونائبه عبد العزيز طاحون، في حضور سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، بتسليم الكابتن مؤمن زكريا قيمة عقده مع النادي ثلاث سنوات كاملة خالصة الضرائب، وشاملة نسب المشاركة، وكل ما يستحقه اللاعب عن هذا التعاقد طوال مدته.

جاء ذلك بناء على تكليف الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، وتأكيدا لمساندة الأهلي ودعمه لابنه مؤمن زكريا، في ظل الظروف الصحية التي يمر بها.

هذا وحضر اليوم اللاعب إلى مقر النادي بالجزيرة، وقام الجهاز الفني واللاعبون بالاحتفاء به داخل غرفة خلع الملابس، وإحضار «تورتة كبيرة» مزينة بصورته، وسط تصفيق جميع اللاعبين وكلمات الترحيب التي رسمت السعادة على وجه اللاعب، خاصة مع دعوات الجميع له بالشفاء، وتجاوز الظروف الصحية الحالية التي يمر بها.