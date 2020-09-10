نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل مواجهة الأهلي.. إقالة جاريدو من تدريب الوداد المغربي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قررت إدارة نادي الوداد البيضاوي المغربي قررت إقالة المدرب الاسباني خوان كارلوس جاريدو من تدريب الفريق. وقالت تقارير صحفية مغربية أن نادي الوداد سوف يعين ميجيل جاموندي لتدريب الفريق بدل من المدرب الاسباني المقال لقيادة الفريق أمام الأهلي بدوري الابطال. ومن المقرر أن تقام مباراة الوداد البيضاوي المغربي أمام نظيره الأهلي نهاية هذا الشهر فى ذهاب دور نصف نهائي بطولة دروي أبطال أفريقيا. وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قام بتأجيل مواجهتي الأهلي أمام الوداد والزمالك أمام الرجاء ببطولة دوري أبطال أفريقيا إلى شهر أكتوبر المقبل.

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