نجم يوفنتوس يقترب من الدوري الأمريكي

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إيطالية عن اقتراب الأرجنتيني جونزالو هيجواين نجم هجوم يوفنتوس الإيطالي من الرحيل عن صفوف السيدة العجوز والإنتقال إلى إنتر ميامي الأمريكي في الموسم الجديد.
وأفادت صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت الإيطالية بأنه من المتوقع رحيل جونزالو هيجواين على الرغم من أن عقده مع السيدة العجوز ينتهي في 2021.
وأكدت الصحيفة الإيطالية أن إدارة يوفنتوس أبلغت هيجواين ووكيل أعماله منذ عدة أسابيع بأن النجم الأرجنتيني أصبح خارج حسابات أندريه بيرلو المدير الفني الجديد للسيدة العجوز.
وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن جونزالو هيجواين البالغ من العمر 32 عامًا انضم إلى يوفنتوس في 2016 ولعب على سبيل الإعارة في كلا من ميلان الإيطالي وتشيلسي الإنجليزي وخاض مع السيدة العجوز حتى الآن 149 مباراة، سجل خلالهم 66 هدفًا وصنع 16 هدف آخرين.
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