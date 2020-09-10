نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كوكاكولا يهزم الاعلاميين ويلتقي مصر المقاصة وديًا في المقال التالي
وتعتبر هذه المباراة هى المباراة الودية الخامسة لكوكاكولا، حيث سبق وأن لعب مع أندية، الشرقية للدخان، وجمهورية شبين، والشركة المتحدة، واتحاد الشرطة.
ويخوض كوكاكولا مباراة السبت المقبل في ختام مباريات الفريق الودية أمام مصر للمقاصة على ملعب الدفاع الجوي، قبل استنئناف مباريات الدورى بالقسم الثاني والمحدد له عودته 21 سبتمبر المقبل لمباريات المجموعة الثانية .
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