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كوكاكولا يهزم الاعلاميين ويلتقي مصر المقاصة وديًا

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أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكوكاكولا فوزا وديا على نظيره فريق الاعلاميين بهدف للاشئ في المباراة التى أقيمت بينهما على ملعب الشرطة بالعباسية، سجله اللاعب جابر سالم.

وتعتبر هذه المباراة هى المباراة الودية الخامسة لكوكاكولا، حيث سبق وأن لعب مع أندية، الشرقية للدخان، وجمهورية شبين، والشركة المتحدة، واتحاد الشرطة.

ويخوض كوكاكولا مباراة السبت المقبل في ختام مباريات الفريق الودية أمام مصر للمقاصة على ملعب الدفاع الجوي، قبل استنئناف مباريات الدورى بالقسم الثاني والمحدد له عودته 21 سبتمبر المقبل لمباريات المجموعة الثانية .

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مريم الجابري

مريم الجابري

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