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مؤمن زكريا: الأهلي لم يتأخر لحظة عن دعمي والوقوف بجانبي

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أحمد جودة - القاهرة - وجه مؤمن زكريا لاعب الأهلي الشكر إلى مجلس إدارة الأهلي، برئاسة  محمود الخطيب، وسيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، والجهازين الفني والإداري، وزملائه اللاعبين، وذلك على هامش حفل تكريمه اليوم، قبل المران الجماعي للفريق. 

وقال مؤمن إن الأهلي لم يتخلَّ عنه، وإن مجلس إدارة النادي لم يتأخر لحظة عن دعمه والوقوف إلى جواره، وإن تكريمه اليوم ووجوده في بيته وبين زملائه اللاعبين تأكيد على الروابط والعلاقات الوثيقة التي تجمع النادي الأهلي بأبنائه.

وكان جهاز الكرة بالفريق الأول قد حرص اليوم على تكريم مؤمن زكريا والاحتفاء به، وأحضر تورتة كبيرة مزينة بصورة اللاعب، وقام مؤمن بتقطيعها في غرفة خلع الملابس، وسط هتاف زملائه اللاعبين، الذين عبروا عن دعمهم الكامل للاعب، لتخطي ظروفه الصحية الحالية والشفاء والعودة إلى بيته من جديد.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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