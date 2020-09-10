مؤمن زكريا: الأهلي لم يتأخر لحظة عن دعمي والوقوف بجانبي

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أحمد جودة - القاهرة - وجه مؤمن زكريا لاعب الأهلي الشكر إلى مجلس إدارة الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، وسيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، والجهازين الفني والإداري، وزملائه اللاعبين، وذلك على هامش حفل تكريمه اليوم، قبل المران الجماعي للفريق.
وقال مؤمن إن الأهلي لم يتخلَّ عنه، وإن مجلس إدارة النادي لم يتأخر لحظة عن دعمه والوقوف إلى جواره، وإن تكريمه اليوم ووجوده في بيته وبين زملائه اللاعبين تأكيد على الروابط والعلاقات الوثيقة التي تجمع النادي الأهلي بأبنائه.
وكان جهاز الكرة بالفريق الأول قد حرص اليوم على تكريم مؤمن زكريا والاحتفاء به، وأحضر تورتة كبيرة مزينة بصورة اللاعب، وقام مؤمن بتقطيعها في غرفة خلع الملابس، وسط هتاف زملائه اللاعبين، الذين عبروا عن دعمهم الكامل للاعب، لتخطي ظروفه الصحية الحالية والشفاء والعودة إلى بيته من جديد.
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