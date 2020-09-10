نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعادل مثير للنجوم مع النصر استعدادًا للجمهورية شبين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت المباراة الودية التي جمعت النصر، والنجوم، بهدفين لكل منهما، ضمن الاستعدادات لاستئناف مسابقة دوري القسم الثاني المقرر لها يوم 21 سبتمبر.

تقدم النصر في الشوط الأول، بهدف عن طريق أحمد حسين وأهدر اللاعبين أكثر من فرصة للتهديف.

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وفي الشوط الثاني تمكن النجوم من التعادل عن طريق محمد سيد، وأحرز مصطفي جميل الهدف الثاني للنجوم.

وتمكن أحمد حسين من تسجيل الهدف الثاني للنصر، من ركلة جزاء وكاد بابا ابراهيم أن يحرز الهدف الثالث للنصر من ضربة رأس قوية في العارضة لينتهي اللقاء بالتعادل بهدفين لمثلهما.

وبدء النصر اللقاء بتشكيل مكون من عصام سعد في حراسة المرمى وحمودة سمير وأحمد كالوشا وأسامه الليبي واحمد داهش ومحمود حسونة ومؤمن عاطف وأحمد حسين وبابا ابراهيم ويوسف عبد الغني ومحمود سيد.