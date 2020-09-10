عاجل - فايلر يوافق على ضم صفقة الموسم

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أحمد جودة - القاهرة - تخطط إدارة الأهلي لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الكروي الجديد بصفقات من العيار الثقيل.
الأهلي يقترب من حسم صفقة محمد إبراهيم
اقتربت إدارة النادي الأهلي، من حسم صفقة محمد إبراهيم صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بنادي مصر المقاصة، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.
وعرضت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، فكرة التعاقد مع محمد إبراهيم صانع ألعاب مصر المقاصة، على المدرب السويسري رنيه فايلر المدير الفني للقلعة الحمراء، لضمه خلال فترة الميركاتو الصيفي.
من جانبه رحب المدرب السويسري رنيه فايلر المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، بفكرة التعاقد مع محمد إبراهيم بداية من الموسم الكروي المقبل.
ويحاول مسؤولو النادي الأهلي، إنهاء صفقة التعاقد مع محمد إبراهيم خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية، لتعويض رحيل رمضان صبحي المنتقل حديثا إلى بيراميدز.
وكشف مصدر داخل القلعة الحمراء، بأن مسؤولي الأهلي حصلوا بالفعل على توقيع نجم الزمالك السابق، ويتبقي فقط حسم الأمور مع إدارة مصر المقاصة.
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