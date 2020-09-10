نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسام مجدي يكتب: أوروبا تعود لتنقذنا من مصيدة الڤار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ساعات قليلة تفصلنا عن عودة الكرة الأوروبية من جديد، وذلك بلعب باريس سان جيرمان أول مبارياته في الدوري الفرنسي اليوم الخميس وإنطلاق مسابقتي الدوري الإنجليزي والإسباني يوم السبت.

لماذا ستنقذنا أوروبا من المصيدة؟

وأصبحنا جميعنا تقريبا نتابع الكرة الأوروبية بشكل قوي عن السنوات الماضية، سواء أندية أو منتخبات، وذلك بعد أن وجدنا فيها المتعة التي غابت عن الدوري المصري وعن الكرة في إفريقيا بشكل عام.

ولكن عودة الكرة الأوروبية ستنقذنا من مصيدة وقعنا بها وبقينا فيها لأيام طويلة وهي تقنية الفيديو "VAR" أو كما يطلق عليها البعض تقنية "الفار".

وقضينا الأسبوعين الماضيين تقريبا بسبب انتهاء المسابقات الأوروبية نتابع الدوري المصري بمختلف مبارياته ليس الأهلي والزمالك فقط واكتشفنا غياب المتعة عن البطولة بشكل كبير جدا والاعتماد فقط على الخروج بنقطة من المباراة وبالتالي ساد الأداء الدفاعي على أغلب المباريات التي كانت تخلو من أي مفاجآت.

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بينما كان هناك خلافين فقط نتابعهم وهما انتقال رمضان صبحي صبحي لبيراميدز وخلافه مع الأهلي وأزمة تقنية الفيديو التي اعترض عليها الجميع وعجزنا عن تطبيقها بشكل صحيح في مصر وظهرت الاتهامات بأنها موجه لنادي على حساب البقية وظللنا محتجزين في قفص أو "مصيدة" نتابع هذين الحدثين فقط.

وعلى النقيض تماما الكرة الأوروبية كانت مليئة بالأحداث حتى فترة توقفها ففي نهايات الموسم المنصرم حدثت العديد من المفاجآت مثل صعود لايبزج لنصف نهائي أبطال أوروبا، وثمانية بايرن ميونخ في مرمى برشلونة، صعود باريس سان جيرمان للمرة الأولى لنهائي الأبطال، فوز البايرن باللقب، إقالة كيكي سيتين من تدريب البارسا.

وبعد أن انتهت المنافسات وبدأت الفرق تستعد للموسم الأوروبي الجديد ظلت الأحداث المثيرة متواجده مثل تعيين كومان مدربا لبرشلونة، وأزمة ميسي ورحيله عن النادي، وفوز دي بروين بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، وغياب صلاح عن التشكيل المثالي في البطولة، وأرقام كريستيانو رونالدو وجريزمان القياسية مع منتخباتهم وغيرها من الأحداث.

كما ستبدأ مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز الأعرق والأقدم في كرة القدم والتي تحظى بشعبية كبيرة جدا حول العالم فيمكن مثلا أن تجلس لتشاهد مباراة فولهام وليدز يونايتد وتجد كرة ممتعة أو مفاجأة ما على الرغم من أنهما فريقين صغيرين في الدوري، بخلاف لعبة "فانتازي" التي خطفت أنظار وعقول الجميع ولا يوجد أحد من عشاق الدوري لا يلعبها، وبهذه المناسبة أصبح هناك برامج كثيرة تقدم نصائح مفيدة لمن يشارك في هذه اللعبة وأبرزها برنامج "فانتازي على السريع" الذي من المتوقع أن يخطف الأنظار هذا الموسم.

والآن نجلس جميعا ونربط أحزمتنا لنتابع قسط كبير من المتعة ومتنفس كبير من الإثارة ونهرب من مصيدة "الفار" لنبدأ في عد الساعات التي ستعيدنا لمعشوقتنا الكرة الأوروبية.