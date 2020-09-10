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لاعبو الأهلي يحتفون بمؤمن زكريا ويتمنون له الشفاء

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أحمد جودة - القاهرة - حرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على الاحتفال بزميلهم مؤمن زكريا، الذي قام جهاز الكرة بالفريق الأول بتكريمه عصر اليوم، بناء على تكليف محمود الخطيب، رئيس النادي، وذلك على هامش مران الفريق استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي، المقرر لها الثامنة والنصف مساء غدٍ الجمعة، على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وقام جهاز الكرة بإحضار تورتة كبيرة عليها صورة مؤمن، وقام اللاعب بتقطيعها في غرفة خلع الملابس، وسط تصفيق وغناء زملائه، لمساندته ودعمه لتخطي الظروف الصحية التي يمر بها.

وقال محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق، في كلمته في حفل تكريم مؤمن، إنه يتمنى شفاءه وعودته سريعًا إلى الفريق، مؤكدًا أن الأهلي سيقاتل من أجل حصد دوري الأبطال الإفريقي هذا الموسم وإهداء اللقب له.

من جانبه شدد وليد سليمان، لاعب الفريق، على تقديم كل الدعم لمؤمن زكريا من أجل تخطي ظروفه الصحية الحالية. مؤكدًا أن جميع لاعبي الأهلي يتوجهون بالدعاء دائما لله، من أجل تعافي مؤمن وتخطي هذه الظروف.

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من جانبه قال علي معلول، لاعب الفريق، إنه يثق في قدرة مؤمن زكريا وقوته لتخطي هذه الظروف الصحية. مشددًا على أن مؤمن زكريا لاعب مقاتل، وقادر على العودة بقوة والتعافي من أزمته الصحية. 

من جانبه قال عمرو السولية إنهم جميعا كلاعبين يساندون مؤمن زكريا ويدعمونه بشكل مستمر، من أجل مساعدته على تخطي أزمته الصحية الحالية، معربًا عن آماله بأن يتعافى اللاعب ويعود من جديد للوجود معهم في التتش.

وقال اللاعب محمد محمود: «الجميع يعلم الظروف التي أمر بها بعد جراحتَي الرباط الصليبي، ولكني يوميا أتوجه بالدعاء في صلاتي إلى الله حتى يتعافى مؤمن زكريا من أزمته».

وأضاف: «أدعو لمؤمن بالشفاء بشكل مستمر، ولا أفوت صلاة دون ذكر  اسم مؤمن زكريا حتى يتعافى من أزمته الصحية».

وقال جونيور أجايي: «مؤمن زكريا لاعب مخلص جدا ويمتلك قلبًا طيبًا، وأتمنى أن يعود سريعًا إلينا.. نحن جميعا ندعمه ونسانده لتخطي الأزمة الحالية».

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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