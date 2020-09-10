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الترسانة يهزم البلاستيك استعدادًا لموقعة بتروجت

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أحمد جودة - القاهرة - فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترسانة، على حساب نظيره، فريق البلاستيك، بهدفين لهدف، في المباراة الودية ‏التي جمعت بينهما على ملعب حسن الشاذلي، استعداداً ‏لاستكمال مباريات دورى القسم الثاني والتحضير لمواجهة بتروجتن فى الحادي والعشرين من الشهر المقبل. 


أحرز أهداف الترسانة كلاً من إيهاب فؤاد ومحمد كريسبو، بينما أحرز هدف البلاستيك الوحيد اللاعب محمد فهمي (حماصة). 


ويواصل الترسانة استعداداته للقسم الثاني بمواجهة منتخب السويس وديا يوم الأثنين المقبل بنفس الملعب، بينما يواجه البلاستيك فريق المرج السبت المقبل.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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