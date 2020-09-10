نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الترسانة يهزم البلاستيك استعدادًا لموقعة بتروجت في المقال التالي
أحرز أهداف الترسانة كلاً من إيهاب فؤاد ومحمد كريسبو، بينما أحرز هدف البلاستيك الوحيد اللاعب محمد فهمي (حماصة).
ويواصل الترسانة استعداداته للقسم الثاني بمواجهة منتخب السويس وديا يوم الأثنين المقبل بنفس الملعب، بينما يواجه البلاستيك فريق المرج السبت المقبل.
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