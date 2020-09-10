نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتخب السويس يخسر من البنك الأهلي وديًا في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - Advertisements
فاز فريق البنك الأهلي، بهدف نظيف، على نظيره فريق منتخب السويس ، خلال اللقاء الودي، احرزه اللاعب محمد ناجح، والذي اقيم مساء اليوم الخميس ، بملعب البنك الأهلي .
وتعد هذه المباراه لفريق البنك، هي العاشرة ودياً حقق من خلالها الفوز في اربعة مباريات النجوم، واتحاد الشرطة، والسكة الحديد، ومنتخب السويس، وتعادل في ثلاث مباريات مع بتروچيت، والقناة، والإنتاج الحربي، وتلقى الهزيمة في ثلاث مباريات أيضاً امام الداخليه، وانبي، والنصر.
يذكر ان البنك الأهلي، يحتل المركز الثاني، برصيد 35 نقطة بالتساوي مع فريق بني سويف، المتصدر، بمسابقة دوري القسم الثاني.
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