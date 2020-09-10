نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتخب السويس يخسر من البنك الأهلي وديًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - Advertisements فاز فريق البنك الأهلي، بهدف نظيف، على نظيره فريق منتخب السويس ، خلال اللقاء الودي، احرزه اللاعب محمد ناجح، والذي اقيم مساء اليوم الخميس ، بملعب البنك الأهلي .

وتعد هذه المباراه لفريق البنك، هي العاشرة ودياً حقق من خلالها الفوز في اربعة مباريات النجوم، واتحاد الشرطة، والسكة الحديد، ومنتخب السويس، وتعادل في ثلاث مباريات مع بتروچيت، والقناة، والإنتاج الحربي، وتلقى الهزيمة في ثلاث مباريات أيضاً امام الداخليه، وانبي، والنصر.

يذكر ان البنك الأهلي، يحتل المركز الثاني، برصيد 35 نقطة بالتساوي مع فريق بني سويف، المتصدر، بمسابقة دوري القسم الثاني.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر منتخب السويس يخسر من البنك الأهلي وديًا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.