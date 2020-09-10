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منتخب السويس يخسر من البنك الأهلي وديًا

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أحمد جودة - القاهرة - Advertisements

فاز فريق البنك الأهلي، بهدف نظيف، على نظيره فريق منتخب السويس ، خلال اللقاء الودي، احرزه اللاعب محمد ناجح، والذي اقيم مساء اليوم الخميس ، بملعب البنك الأهلي .
وتعد هذه المباراه لفريق البنك، هي العاشرة ودياً حقق من خلالها الفوز في اربعة مباريات النجوم، واتحاد الشرطة، والسكة الحديد، ومنتخب السويس، وتعادل في ثلاث مباريات مع بتروچيت، والقناة، والإنتاج الحربي، وتلقى الهزيمة في ثلاث مباريات أيضاً امام الداخليه، وانبي، والنصر.
يذكر ان البنك الأهلي، يحتل المركز الثاني، برصيد 35 نقطة بالتساوي مع فريق بني سويف، المتصدر، بمسابقة دوري القسم الثاني.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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