مرجان: الأهلي لا يتأخر عن دعم أبنائه.. ومؤمن زكريا وعد بمساندة فرق النادي الرياضية

العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، قال إن تكريم اللاعب مؤمن زكريا، اليوم، يأتي في إطار دعم النادي الأهلي لأبنائه، مؤكدًا أن الأهلي لا يتأخر على الإطلاق عن تقديم الدعم الكامل لكل لأبنائه وعماله وموظفيه في كافة الظروف.

أضاف: مؤمن زكريا ابن من أبناء الأهلي المخلصين، وتكريمه اليوم أمر طبيعي، خاصة بعد مسيرته مع الفريق.

َواوضح أن قرار منح اللاعب مستحقاته كاملة جاء بعد إنهاء كافة الإجراءات القانونية الخاصة بذلك، مؤكدًا أن استيفاء هذه الإجراءات كان السبب في تأخر صرفها.

وأشار المدير التنفيذي للنادي إلى أن مؤمن زكريا سيكون موجودًا داخل الأهلي الفترة المقبلة لدعم فريق الكرة، وأيضا دعم جميع فرق النشاط الرياضي. مؤكدًا أن مؤمن زكريا قام بتدعيم فريق السلة قبل مواجهته المهمة أمام الاتحاد السكندري اليوم. مشددًا على أن اللاعب وعده بدعم الفرق الرياضية المختلفة الفترة القادمة، بصفته واحدًا من أبناء النادي المخلصين.

وكان جهاز الكرة بالفريق الأول قد احتفى بمؤمن زكريا اليوم. وقام العميد محمد مرجان، في حضور الكابتن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، بتسليم مؤمن قيمة عقده مع النادي لمدة ثلاث سنوات كاملة خالصة الضرائب، وكل ما يستحقه اللاعب عن هذا التعاقد طوال مدته. جاء ذلك بناء على تكليف الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، وتأكيدًا لمساندة الأهلي ودعمه لابنه مؤمن زكريا، في ظل الظروف الصحية التي يمر بها.