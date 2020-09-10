لاعبو الأهلي يحتفون بمؤمن زكريا.. ويؤكدون دعمه ومساندته

احتفى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بزميلهم مؤمن زكريا، الذي قام جهاز الكرة بالفريق الأول بتكريمه عصر اليوم، بناء على تكليف الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، وذلك على هامش مران الفريق استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي، المقرر لها الثامنة والنصف مساء غدٍ الجمعة، على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وقام جهاز الكرة بإحضار تورتة كبيرة عليها صورة مؤمن، وقام اللاعب بتقطيعها في غرفة خلع الملابس، وسط تصفيق وغناء زملائه، لمساندته ودعمه لتخطي الظروف الصحية التي يمر بها.

وقال محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق، في كلمته في حفل تكريم مؤمن، إنه يتمنى شفاءه وعودته سريعًا إلى الفريق، مؤكدًا أن الأهلي سيقاتل من أجل حصد دوري الأبطال الإفريقي هذا الموسم وإهداء اللقب له.

من جانبه شدد وليد سليمان، لاعب الفريق، على تقديم كل الدعم لمؤمن زكريا من أجل تخطي ظروفه الصحية الحالية. مؤكدًا أن جميع لاعبي الأهلي يتوجهون بالدعاء دائما لله، من أجل تعافي مؤمن وتخطي هذه الظروف.

من جانبه قال علي معلول، لاعب الفريق، إنه يثق في قدرة مؤمن زكريا وقوته لتخطي هذه الظروف الصحية. مشددًا على أن مؤمن زكريا لاعب مقاتل، وقادر على العودة بقوة والتعافي من أزمته الصحية.

من جانبه قال عمرو السولية إنهم جميعا كلاعبين يساندون مؤمن زكريا ويدعمونه بشكل مستمر، من أجل مساعدته على تخطي أزمته الصحية الحالية، معربًا عن آماله بأن يتعافى اللاعب ويعود من جديد للوجود معهم في التتش.

وقال اللاعب محمد محمود: «الجميع يعلم الظروف التي أمر بها بعد جراحتَي الرباط الصليبي، ولكني يوميا أتوجه بالدعاء في صلاتي إلى الله حتى يتعافى مؤمن زكريا من أزمته».

وأضاف: «أدعو لمؤمن بالشفاء بشكل مستمر، ولا أفوت صلاة دون ذكر اسم مؤمن زكريا حتى يتعافى من أزمته الصحية».

وقال جونيور أجايي: «مؤمن زكريا لاعب مخلص جدا ويمتلك قلبًا طيبًا، وأتمنى أن يعود سريعًا إلينا.. نحن جميعا ندعمه ونسانده لتخطي الأزمة الحالية».