تعرف على المواعيد الجديدة لمواجهتي الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» أعلن المواعيد الجديدة لمواجهات الدورين قبل النهائي والنهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.
ويلتقي الأهلي نظيره الوداد المغربي في نصف النهائي، على أن تكون مباراة الذهاب بالمغرب، فيما تقام مباراة العودة بالقاهرة، وتم تحديد أحد يومي 17-18 من أكتوبر القادم لمباراة الذهاب، فيما تقام مواجهة العودة أحد يومي 23-24 من الشهر نفسه.
كما حدد «كاف» يوم ٦ نوفمبر القادم موعدًا للمباراة النهائية لدوري الأبطال دون أن يحدد مكان إقامتها.
وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد قام بتأجيل مباريات قبل نهائي دوري الأبطال، الذي كان من المقرر أن تقام مباراة الذهاب 25 من سبتمبر الجاري، وذلك للظروف الصحية التي تواجه المغرب من تفشي موجة ثانية من فيروس كورونا المستجد.
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