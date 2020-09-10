الأهلي يحتفي بمؤمن.. واللاعب يتسلم قيمة عقده كاملا

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6:13 مساءً - 10 سبتمبر، 2020
قام العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي، وبصحبته عماد حلمي، المدير المالي، ونائبه عبد العزيز طاحون، في حضور الكابتن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، بتسليم الكابتن مؤمن زكريا قيمة عقده مع النادي ثلاث سنوات كاملة خالصة الضرائب، وكل ما يستحقه اللاعب عن هذا التعاقد طوال مدته. جاء ذلك بناء على تكليف الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، وتأكيدا لمساندة الأهلي ودعمه لابنه مؤمن زكريا، في ظل الظروف الصحية التي يمر بها.
هذا وحضر اليوم اللاعب إلى مقر النادي بالجزيرة، وقام الجهاز الفني واللاعبون بالاحتفاء به داخل غرفة خلع الملابس، وإحضار «تورتة كبيرة» مزينة بصورته، وسط تصفيق جميع اللاعبين وكلمات الترحيب التي رسمت السعادة على وجه اللاعب، خاصة مع دعوات الجميع له بالشفاء، وتجاوز الظروف الصحية الحالية التي يمر بها.
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