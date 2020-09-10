كارتيرون يعلن عن تشكيل الزمالك للقاء سموحة

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي كارتيرون عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة سموحة في الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.
جاء التشكيل كالتالي :
حراسة المرمى : محمد أبوجبل
خط الدفاع : إمام عاشور - محمد عبد الغني - محمود الونش - عبد الله جمعة
خط الوسط : طارق حامد – إسلام جابر - يوسف أوباما – مصطفى فتحي - كاسونجو
خط الهجوم : أسامة فيصل
ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من محمود جنش و حسام عبد المجيد وياسين مرعي وحسام أشرف ومحمد عنتر وعمر السعيد وكريم بامبو ومصطفى محمد ومحمد أوناجم.
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