أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي كارتيرون عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة سموحة في الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز. جاء التشكيل كالتالي : حراسة المرمى : محمد أبوجبل خط الدفاع : إمام عاشور - محمد عبد الغني - محمود الونش - عبد الله جمعة Advertisements خط الوسط : طارق حامد – إسلام جابر - يوسف أوباما – مصطفى فتحي - كاسونجو خط الهجوم : أسامة فيصل ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من محمود جنش و حسام عبد المجيد وياسين مرعي وحسام أشرف ومحمد عنتر وعمر السعيد وكريم بامبو ومصطفى محمد ومحمد أوناجم.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر كارتيرون يعلن عن تشكيل الزمالك للقاء سموحة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.