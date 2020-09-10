وصول فريق الزمالك لاستاد برج العرب ..صور

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى استاد برج العرب منذ قليل.
يأتي هذا استعدادا لمواجهة سموحة في المباراة المرتقبة المقرر لها في الثامنة والنصف مساء اليوم في الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.
ووصل فريق سموحة إلى استاد برج العرب استعدادا لخوض المباراة، ومن المقرر أن يجري لاعبو الفريقين عمليات الإحماء بعد قليل.
يحتل الفريق الأبيض المركز الثاني برصيد 51 نقطة.
في حين يحتل الفريق السكندري المركز السادس برصيد 32 نقطة.
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