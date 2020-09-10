وصول فريق الزمالك لاستاد برج العرب ..صور

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى استاد برج العرب منذ قليل.

يأتي هذا استعدادا لمواجهة سموحة في المباراة المرتقبة المقرر لها في الثامنة والنصف مساء اليوم في الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ووصل فريق سموحة إلى استاد برج العرب استعدادا لخوض المباراة، ومن المقرر أن يجري لاعبو الفريقين عمليات الإحماء بعد قليل.

يحتل الفريق الأبيض المركز الثاني برصيد 51 نقطة.

في حين يحتل الفريق السكندري المركز السادس برصيد 32 نقطة.