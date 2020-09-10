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أحمد سامي يعلن تشكيل سموحة أمام الزمالك

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اعلن احمد سامي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى سموحة تشكيل فريقه الذي سيخوض له مواجهة الزمالك المقررة مساء اليوم علي ملعب استاد الجيش في برج العرب.

يأتي هذا ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز .

وضم التشكيل كلا من الهاني سليمان ، رجب نبيل ، حليمو ، احمد جمال ، محمد التراهوني ، محمد كوفي ، شريف رضا ،ديريك نيسمامبي ، ناصر ماهر ،حسام حسن .محمد طلعت

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مريم الجابري

مريم الجابري

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