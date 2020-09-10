أرجنتيني بديلا لـ جاريدو فى تدريب الوداد المغربي قبل مواجهة الأهلى فى دورى ابطال افريقيا

وأقيل جاريدو، بسبب سوء النتائج التي أضاعت على الفريق الأحمر صدارة الدوري، آخرها التعادل الذي لم ينلْ إعجاب الجمهور العاشق لفريق الوداد الرياضي حيث يحتل الوداد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المغربي برصيد 41 نقطة.
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