لاعبو سموحة يدعمون مؤمن زكريا قبل لقاء الزمالك

حرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحه علي مساندة مؤمن زكريا لاعب النادي الاهلي والزمالك السابق.
وقام اللاعبون خلال تواجدهم بغرفة خلع الملابس بارتداء تيشرتات تحمل صورة مؤمن زكريا وحرصوا علي أخذ صور تذكاريه .
وجه مؤمن زكريا لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي الشكر إلى مجلس إدارة النادي، برئاسة محمود الخطيب، وسيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، والجهازين الفني والإداري، وزملائه اللاعبين، وذلك على هامش حفل تكريمه اليوم، قبل المران الجماعي للفريق.
وقال مؤمن إن الأهلي لم يتخلَّ عنه، وإن مجلس إدارة النادي لم يتأخر لحظة عن دعمه والوقوف إلى جواره، وإن تكريمه اليوم ووجوده في بيته وبين زملائه اللاعبين تأكيد على الروابط والعلاقات الوثيقة التي تجمع النادي الأهلي بأبنائه.
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