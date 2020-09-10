بعد تعديل مواعيد دورى الأبطال .. البرلمان يضع الأهلي والزمالك فى ورطة

يواجه فريقا الأهلي والزمالك ورطة حقيقية فى مباراة الإياب بنصف نهائى دورى ابطال إفريقيا امام الوداد البيضاوى المغربي والرجاء البيضاوى بعد قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" بتأجيل اللقائين من شهر سبتمبر إلى أكتوبر القادم.
يأتي ذلك بعدما حدد الكاف اليوم الخميس مواجهتا الإياب بين الأهلي والوداد والزمالك والرجاء على مدار يومي 23 و 24 أكتوبر المقبل بدلا من 25 و26 سبتمبر الجاري حيث تتعارض مواعيد الاتحاد الإفريقي المعدلة مع إنتخابات مجلس النواب المقرر إجراؤها على مدار يومي 24 و25 أكتوبر موعد تصويت لانتخابات البرلمان بالداخل.
مواجهتا الذهاب: 17 و 18 أكتوبر 2020
مواجهتا الإياب: 23 و 24 أكتوبر 2020
المباراة النهائية: 6 نوفمبر 2020
نصف النهائي: 19 و20 أكتوبر 2020
النهائي: 25 أكتوبر المقبل
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