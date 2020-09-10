بعد تعديل مواعيد دورى الأبطال .. البرلمان يضع الأهلي والزمالك فى ورطة

يواجه فريقا الأهلي والزمالك ورطة حقيقية فى مباراة الإياب بنصف نهائى دورى ابطال إفريقيا امام الوداد البيضاوى المغربي والرجاء البيضاوى بعد قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" بتأجيل اللقائين من شهر سبتمبر إلى أكتوبر القادم. يأتي ذلك بعدما حدد الكاف اليوم الخميس مواجهتا الإياب بين الأهلي والوداد والزمالك والرجاء على مدار يومي 23 و 24 أكتوبر المقبل بدلا من 25 و26 سبتمبر الجاري حيث تتعارض مواعيد الاتحاد الإفريقي المعدلة مع إنتخابات مجلس النواب المقرر إجراؤها على مدار يومي 24 و25 أكتوبر موعد تصويت لانتخابات البرلمان بالداخل. ورطة الاهلى والزمالك فى قرارات الكاف المعدلة فى مباراة الإياب تتمثل فى التعارض مع اجراء انتخابات مجلس النواب فى نفس التوقيت حيث ينشغل مسئلى الجهات الأمنية بتأمين الانتخابات فى ربوع محافظات الجمهورية ولن تكون قوات الأمن متفرغة لتأمين مباراة الإياب على أحد ملاعب القاهرة أو الإسكندرية. يذكر أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، أعلن عبر موقعه الرسمى المواعيد الجديد لمباريات الدور نصف النهائى لمسابقتى دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية بعد الموافقة على تأجيلها إلى شهر أكتوبر المقبل بدلا من نهاية سبتمبر الجارى، حيث يلتقى الأهلى والزمالك مع الوداد المغربى والرجاء على الترتيب فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا. ووافقت اللجنة التنفيذية بالكاف، خلال اجتماعها اليوم، الخميس، على تغيير المواعيد الخاصة بالدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أفريقيا حيث جاءت كالتالى.. مواجهتا الذهاب: 17 و 18 أكتوبر 2020 مواجهتا الإياب: 23 و 24 أكتوبر 2020 Advertisements المباراة النهائية: 6 نوفمبر 2020 أما فيما يتعلق بمواعيد الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية التى تشهد تواجد بيراميدز فى مواجهة مع حوريا كوناكرى الغينى، والثنائى المغربى حسنية أغادير ونهضة بركان فى نصف النهائى الآخر، جاءت المواعيد الجديدة لها بعد التأجيل كالتالى.. نصف النهائي: 19 و20 أكتوبر 2020 النهائي: 25 أكتوبر المقبل

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