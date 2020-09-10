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بييلسا يحسم مصيره مع ليدز يونايتد

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أحمد جودة - القاهرة - حسم الأرجنتيني مارسيلو بييلسا، المدير الفني لفريق ليدز يونايتد، مصيره مع الفريق الإنجليزي، بعد الأنباء التي انتشتر مؤخرًا بقرب رحيله عن ليدز قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد.

وقال بيلسا خلال مؤتمر صحافي، أنه سيبقى في منصبه كمدير فني للفريق الإنجليزي هذا الموسم.

وقال المدرب الأرجنتيني: "سأواصل عملي كمدرب لليدز يونايتد هذا الموسم، جميع الأمور تم حلها وبالتأكيد سأبقى هنا هذا الموسم، النادي والجماهير واللاعبون يستحقون التواجد في بريميير ليغ".

وتولى بييلسا تدريب الفريق الإنجليزي عام 2018 وهو في دوري الدرجة الثانية (تشامبيونشيب) ووقّع عقداً لمدة عامين مع خيار التمديد لعام إضافي.

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ونجح ليدز هذا الموسم في الترقي للبريميير ليغ للمرة الأولى منذ مغامرة الفريق الأخيرة بدوري الأضواء قبل 16 عاماً.

وسيستهل ليدز يونايتد مشواره في الدوري الإنجليزي بمواجهة البطل، ليفربول، السبت المقبل.

وصرح المدرب الإنجليزي حول الريدز: "ليفربول بطل يمتلك أسلوب لعب ثابت، دون شك هو واحد من أفضل الأندية في العالم". 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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