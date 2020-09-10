تعرف على المستبعدين من قائمة الأهلي قبل مواجهة الإسماعيلي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن رينيه فايلر المدير الفني للأهلي قائمة المستبعدين قبل مواجهة الإسماعيلي المقرر إقامتها غدا الجمعة.
ويواجه الأهلي نظيره الإسماعيلي مساء غد الجمعة ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لبطولة الدوري المصري الممتاز.
ويحتل الأهلي صدارة الدوري المصري الممتاز برصيد 68 ويأتي من خلفه الزمالك صاحب المركز الثاني.
وجاءت قائمة المستبعدين على النحو التالي:
محمد محمود للإصابة، وحسين الشحات لعدم الجاهزية، وصالح جمعة ومحمد فخري ومحمد شكري لأسباب فنية، وشريف إكرامي وحسام عاشور ورمضان صبحي لانتهاء تعاقدهم مع الأهلي.
وضمت قائمة الأهلي كل من:
حراسة المرمى : محمد الشناوي - علي لطفي - مصطفى شوبير
خط الدفاع : أحمد فتحي - محمد هاني - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول - محمود وحيد
خط الوسط : عمرو السولية - أليو ديانج - حمدي فتحي - عربي بدر - محمد مجدي "أفشة" - وليد سليمان - أحمد الشيخ - جونيور أجاي - جيرالدو دا كوستا - محمود عبد المنعم "كهربا"
خط الهجوم : أليو بادجي - مروان محسن.
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